تفاقم أزمة "الوثائق المسربة".. هانت لسفراء بلاده: لا تتوقفوا عن قول الحقيقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" إن وزير الخارجية البريطانى جيريمي هانت حث الدبلوماسيين البريطانيين على مواصلة "قول الحقيقة للسلطة والدفاع عن المصالح البريطانية" حيث أصبحت تداعيات استقالة سفير المملكة المتحدة في واشنطن ساحة معركة رئيسية في المعركة لخلافة تريزا ماي، على زعامة حزب المحافظين، ورئاسة وزراء بريطانيا.

وفي رسالة إلى جميع موظفي وزارة الخارجية والتي سيتم اعتبارها توبيخًا مشفرًا لبوريس جونسون ، أشاد هانت بالسفير المستقيل ، السير كيم داروك ، وأشاد به هو وزملاؤه الدبلوماسيين باعتباره "أفضل ما في بريطانيا".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هانت ، كتب "لم يكن الدوران المزدوجان اللذان تؤديهما في قول الحقيقة إلى السلطة والدفاع عن المصالح البريطانية أكثر حيوية". "يرجى الاستمرار في التحدث دون خوف أو محاباة ، تذكر أن حكومة المملكة المتحدة وحدها ستحدد التعيينات بناءً على مصلحتنا الوطنية وحدها".

وأضاف: "أريدك أن تعرف أنك ستحصل دائمًا على كل الدعم الذي تحتاجه لتنفيذ عملك الحيوي. سأضمن لك الحصول عليها ".