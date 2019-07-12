"تايمز" تبرز اتجاه السعودية لتخفيف قيود السفر على النساء بتوجيه من ولى العهد

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن المملكة العربية السعودية تخطط لتخفيف قوانينها التي تمنع النساء من السفر دون إذن ولى الأمر، أو أحد أقاربهن الذكور، مما يزيل أكثر الأحكام إثارة للجدل في عادات الوصاية المفروضة على المرأة فى المملكة.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة ستكون أهم تغيير حتى الآن في نظام يتم بموجبه معاملة النساء البالغات كقصّر، حيث سيسمح للنساء فوق سن 18 بالسفر إلى الخارج لأول مرة دون إذن من الذكور.

قال مسؤولون سعوديون إن التوجيه جاء "من الأعلى" ؛ فى إشارة إلى محمد بن سلمان ، ولي العهد.

وشهدت المملكة العربية السعودية العديد من خطوات الإصلاح التى تتعلق بحقوق المرأة بتوجيه من ولى العهد.