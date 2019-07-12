اليونان تعترف بخوان جوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا

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أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم الجمعة، اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، والذي أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من رئيسها نيكولاس مادورو الذي تطعن المعارضة في صحة انتخابه.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "إن حكومة الجمهورية اليونانية بما يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي الموحد في بيان الممثلة العليا للاتحاد فريدريكا موجريني، بالنيابة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ28، قررت الاعتراف برئيس الجمعية الوطنية المنتخب ديمقراطيا خوان جوايدو رئيسا لفنزويلا، كي يدعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وديمقراطية"، حسبما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية.



وأضاف البيان أن الحكومة تدعم بقوة جهود الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال مجموعة الاتصال الدولية ومبعوث الاتحاد الأوروبي لشؤون فنزويلا إنريكي إيجليسياس، وكذا المبادرات ذات الصلة مثل محادثات أوسلو؛ بهدف إيجاد حل سلمي وسياسي وديمقراطي للأزمة عن طريق التفاوض، من أجل صالح الشعب الفنزويلي.



وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا منذ إعلان جوايدو، في 23 يناير الماضي، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.