النيابة تستعجل تقرير عينة من 16ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب سليم على

طالبت نيابة السيدة زينب، رجال المعمل الجنائى بالقاهرة، بسرعة إرسال عينة من 16 ألف قطعة حشو أسنان مجهولة المصدر تم ضبطها داخل شركة مستلزمات طبية، إلى المعمل الجنائى لفحصها، وإعداد تقرير عنها، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول صاحب الشركة المتهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال مباحث التموين، من ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته تجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها 16,350 الف" قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان" غير خاضعة لأى تحليل أو فحص طبى من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.