المتهمان بسرقة "شنطة ذهب" بالطريق الصحراوى يرشدان عن مكان بيع المسروقات

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

اعترف العاطلان المتهمان بسرقة حقيبة تحتوى على مشغولات ذهبية من داخل سيارة بطريق إسكندرية الصحراوي، بالاتهامات المسندة إليهم، واعترفا أمام رجال الأمن بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما والمقدر بـ45 آلف جنيه، من حصيلة بيع كمية من المشغولات الذهبية، وأن الهواتف المحمولة وأجهزة الـ"لاب توب" المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وكشفت التحقيقات، أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من تاجر مصغوات ذهبية، افاد فيه باكتشاف تعرض الزجاج الخلفى لسيارته الملاكى للكسر وسرقة حقيبة تحتوى على كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 7 كجم، أثناء توقف السيارة بطريق "القاهرة- إسكندرية" الصحراوى.

وتابعت التحقيقات، أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن وراء الواقعة، عاطلين شقيقين، مقيمان بمحافظة الجيزة، سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليهما فى قضية "سرقة وسائل نقل" بالحبس "سنتين"، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج أثناء توقفها بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما 45 ألف جنيه، و15 هاتف محمول، و3 أجهزة "لاب توب"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات بيع كمية من المصوغات الذهبية، وأن الهواتف وأجهزة الـ"لاب توب" من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

واستعادت أجهزة الأمن كمية من المصوغات الذهبية المستولى عليها وزنت حوالى 6,812 كيلو جرام "، وتم التحفظ على السيارة الملاكى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأرشد المتهمان عن مكان بيعهما لباقى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهما مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين، "سيئ النية"، وتم ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهمين، وقدم كمية من المصوغات الذهبية بلغ وزنها حوالي 497 جراما قام بشرائها منهما نظير مبلغ 337 ألف جنيه.