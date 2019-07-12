الكرملين يصف أول محادثة هاتفية بين بوتين وزيلنسكى بالـ "براجماتية"

موسكو /أ ش أ/

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بسكوف أول محادثة هاتفية تجرى بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأوكرانى فلاديمير زيلنسكى بأنها كانت محادثة "براجماتية".

وقال بيسكوف، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية ، "فيما يتعلق بجو المكالمة الهاتفية كانت أول محادثة تمهيدية بين الرئيسين براجماتية إلى حد ما ، واستمرت نحو 20 دقيقة".

وعما إذا كانت هناك خطط لترتيب محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين ، قال بيسكوف "لا يوجد تفاهم واضح فى الوقت الحالي".

واذا ما كان بوتين وزيلينسكى ناقشا إمكانية إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المعتقلين فى روسيا ، قال المتحدث باسم الكرملين " إن الرئيسين اتفقا على أن العمل سيستمر على مستوى الخبراء".

وأجرى الرئيسان الروسى والأوكرانى أول اتصال هاتفى بينهما يوم الخميس بمبادرة من كييف ، ووفقا لفريق زيلنسكى فإن المكالمة الهاتفية تمثل "الخطوة الأولى نحو استئناف محادثات نورماندي".