الشرطة تضبط عاطل بتهمة تجارة الهيروين فى المنيا

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل لترويجه المواد المخدرة فى المنيا، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيريون، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات، لضباط مباحث قسم شرطة المنيا، يفيد بقيام عاطل سبق اتهامه فى 9 قضايا اتجار مخدرات، تعاطى مواد مخدرة، سلاح نارى، سلاح أبيض، مشاجرة "، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الاجراءات القانونية لضبطه، وبإعداد الأكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه، وبحوزته 60 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 120 جراما، وفرد خرطوش، وطلقتين ومبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.