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الرئيسان الفلسطينى والروسى يؤكدان دعمهما لدور مصر فى تحقيق المصالحة

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:56 م
الرئيسان الفلسطينى والروسى يؤكدان دعمهما لدور مصر فى تحقيق المصالحة بوتين ومحمود عباس
أ ش أ

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أكد الرئيسان الفلسطينى محمود عباس والروسى فلاديمير بوتين دعمهما للدور المصرى وأهميته فى تحقيق المصالحة الفلسطينية .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين الرئيسين ، اليوم الجمعة، عبر خلاله الرئيس عباس عن تقديره للموقف الروسى والتمسك بالشرعية الدولية وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) .


وشرح الرئيس عباس للرئيس بوتين، الوضع المتأزم فى العلاقة مع إسرائيل، وكذلك الخروقات اليومية وآخرها حفر نفق بهدف تغيير ملامح القدس العربية، كذلك حجز الأموال الفلسطينية، الأمر الذى وضع السلطة الفلسطينية فى ضائقة مالية صعبة إلى جانب الاستمرار بالاستيطان والاقتحامات اليومية.


وقال الرئيس عباس إن الجهد الروسى فى موضوع المصالحة الفلسطينية هام ومقدر ، وإننا ملتزمون باتفاق القاهرة 2017، وجاهزون لتنفيذه بالكامل.


بدوره، أكد الرئيس بوتين ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية للصراع الفلسطينى الإسرائيلي، مشددا على أن الدعم الاقتصادى لا يجوز أن يكون قبل الحل السياسى الذى له الأولوية .


وقال بوتين إنه سيواصل عمله مع الجانب الأمريكى والإسرائيلى من أجل تعزيز حل الدولتين.


وبخصوص المصالحة، أكد الرئيس بوتين ضرورة أن يتم ذلك ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا إلى أن روسيا ستستمر بتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية على الصعد كافة.


وأضاف الرئيس الروسي، أنه يتطلع لاستقبال الرئيس محمود عباس فى موسكو من أجل مزيد من التشاور.


وفى نهاية الاتصال، ثمن الرئيس محمود عباس، الموقف الروسى الذى يتوافق تماما مع الموقف الفلسطينى فى القضايا كافة، وخاصة الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


بوتين

روسيا

فلسطين

موسكو

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