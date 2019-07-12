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الحكومة الإسبانية تمنح رتبة جنرال لسيدة بالجيش للمرة الأولى

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:15 م
الحكومة الإسبانية تمنح رتبة جنرال لسيدة بالجيش للمرة الأولى جيش اسبانيا
كتب أحمد علوى

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الإسبانية، وزيرة التعليم، إيزابيل سيلا، اليوم الجمعة، أنه تم تعيين جنرال فى القوات المسلحة الإسبانية، امرأة، لأول مرة.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية، فقد تم ترقية أول امرأة إلى رتبة جنرال، وتدعى باتريشيا أورتيجا جارسيا، وتمت ترقيتها إلى رتبة عميد بسلاح الهندسة العسكرية للقوات البرية،

وعلى الرغم من مرور أكثر من 30 عام منذ التحاق النساء بالجيش ، وكانت باتريشيا أورتيجا تتطلع للوصول إلى رتبة جنرال، وحققتها.

وجدير بالذكر، بأن باتريشيا أورتيجا، البالغة من العمر 56 عامًا، أول امرأة تمكنت سابقًا من الحصول على رتبة مقدم وعقيد فى القوات البرية، ودخلت أورتيجا الأكاديمية العسكرية فى سرقسطة فى عام 1988، عندما بدأت النساء بالالتحاق بالمدارس العسكرية لأول مرة.

ولدت أورتيجا فى مدريد فى عائلة عسكرية. قبل دخول الأكاديمية العسكرية، درست فى جامعة البوليتكنيك فى مدريد وحصلت على شهادة فى الهندسة الزراعية.

وفى الوقت الحالى، 12.7 بالمئة من الجيش فى الجيش الإسبانى هم نساء ، ما يقرب من 15 ألف شخص.

 

 


اسبانيا

الجيش الاسبانى

اخبار العالم

الحكومة الاسبانية

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