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الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:00 م
الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ

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 أحرزت، اليوم الجمعة، قوات الجيش اليمنى تقدمًا جديدًا فى محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) بأن قوات الجيش اليمنى قد نفذت هجومًا واسعًا على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية بجبهة ناطع شمال المحافظة.

وتمكن الجيش اليمنى من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع فى سلسلة جبال البرك.

وأسفرت المواجهات التى ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مصرع 10 عناصر من ميليشيا الحوثى الانقلابية، وجرح آخرين.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

شمال البيضاء

العنف فى اليمن

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