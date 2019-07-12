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الجيش الليبى يقتل عددًا من الإرهابيين فى هجوم جوى على "غريان"

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:46 م
الجيش الليبى يقتل عددًا من الإرهابيين فى هجوم جوى على "غريان" عناصر من الجيش الليبى
طرابلس أ ش أ

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أعلن الجيش الليبى، اليوم الجمعة، مقتل عدد من الإرهابيين والمرتزقة خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجوّ على مقرات قوات الوفاق فى مدينة غريان، أسفر كذلك عن تدمير شحنات من الأسلحة.

وقال المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبى - فى بيان، أوردته قناة "العربية" الإخبارية - "إن سلاح الجو نفّذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات فى مدينة غريان، تسبب فى مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازى الموالى لتنظيم القاعدة".

وأضاف البيان، أن من بين الضربات الجوية، استهداف ما يعرف بمعسكر "أبومعاذ" بغريان الذى يتمركز به عدد من المرتزقة التشاديين، وهو ما أدّى إلى مقتل عدد كبير منهم، كما تمّ تدمير شحنة من الأسلحة فى منطقة أبو غيلان.

يشار إلى أن الجيش الليبى بدأ منذ بداية الأسبوع الحالي، عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة غريان التى سيطرت عليها قوات الوفاق منذ نهاية الشهر الماضي، بدأت فى مرحلة أولى بالقصف الجوّى على تمركزات الميليشيات، فى انتظار تدخل القوات البرية، التى تعزّزت بالتحاق كتائب جديدة تابعة خاصة لقوات الصاعقة.

 


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