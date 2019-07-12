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التنمية المحلية: مليار و75 مليون جنيه قيمة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:01 ص
التنمية المحلية: مليار و75 مليون جنيه قيمة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى مشروعات رصف الطرق - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أن قيمة مشروعات البنية الأساسية التى تم تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية بلغت مليار و75 مليون جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن المشروع يهدف إلى تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية فى التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التى تحسن حياتهم و تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وقال أن قرى المرحلة الأولى من المشروع تشمل 78 قرية بواقع 3 قرى فى كل محافظة وتستمر مشروعات هذه المرحلة حتى نهاية يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها فى قرى المرحلة الأولى تتضمن 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186.7 مليون جنيه و36 مشروع صرف صحى بتكلفة قدرها 512.7 مليون جنيه و62 مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289.7 مليون جنيه و63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85.9 مليون جنيه .

وأوضح أن الوزارة بدأت بالتوازى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع فى 130 قرية بداية من العام المالى الحالى بواقع 5 قرى فى كل محافظة ليصبح عدد القرى المنفذ فيها البرنامج 208 قرى وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى نهاية يونيو 2022، مؤكدًا اختيار القرى بناء على عدة معايير اهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة و توافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 3 مليار جنيه لبدء تنفيذ مشروعات العام المالى 2019/2020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزى للتعمير للبدء فى التنفيذ، كما تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قـدرها 451 مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية وفقًا للاحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة والتى تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزى للتعمير والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

ولفت إلى أن عدد المشروعات المقترح تنفيذها للمرحلة الثانية بلغ (1044) وتتضمن 186 مشروعاً للطرق والكبارى و 161 مشروعاً للكهرباء والإنارة و 117 مشروعاً لمياه الشرب و81 مشروعاً للتعليم و79 مشروعاً للصحة، وتتضمن هذه المشروعات أيضاً 72 مشروعاً للصرف الصحى، و45 مشروع تغطية مجارى مائية، و79 مشروعاً لتحسين البيئة و52 مشروعاً للشباب والرياضة و16 مشروعاً أمن ومرور وإطفاء و16 مشروعاً للخدمات البيطرية، و9 مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً فى قرى المشروع بما يتوافق مع كافة الابعاد البيئية وحفظ حق الأجيال القادمة فى الرصيد المتوازن من الموارد الطبيعية والمادية.


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