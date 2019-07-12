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"التعليم" توجه المديريات بقبول أوراق جميع المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:07 ص
"التعليم" توجه المديريات بقبول أوراق جميع المعلمين المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين

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أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، كتاب دورى رقم 6 بتاريخ 11 يوليو 2019 لجميع المديريات التعليمية لقبول كافة أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم "أول أ"، وللمتقدمين لوظيفة وكيل مدرسة من الوظائف المعادلة لدرجة معلم أول، ومن الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات لكلتا الوظيفتين لمدارس التعليم الأساسى.

وقال عمر، فى بيان اليوم، إن قبول الطلبات يتم بعد استيفاء الاشتراطات المقررة من الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك بناءً على تعديلات قانون التعليم الأخيرة الصادرة برقم 16 لسنة 2019 واستجابة لشكاوى المعلمين إزاء قيام بعض المديريات برفض أو عدم قبول أوراق بعض المتقدمين لوظيفة مدير ووكيل مدرسة من حملة دبلومات المعلمين والمعلمات.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى إصدار القرار التنفيذى بتاريخ 10/7/2019 بشأن منح أحقية شاغلى وظائف معلم خبير وكبير معلمين فى التقدم لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بعد استيفاء كامل الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة.

 


التربية والتعليم

وظيفة مدير مدرسة

معلمى التربية الاجتماعية

قبول أوراق المتقدمين لوظيفة مدير مدرسة

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