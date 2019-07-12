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البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة 3500 شجرة فى شبرا الخيمة

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:25 م
البيئة تبدأ تنفيذ مبادرة زراعة 3500 شجرة فى شبرا الخيمة زراعة شجر - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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بدأت وزارة البيئة تنفيذ مبادرة تشجير مدينة شبرا الخيمة بنطاق (شرق وغرب)، والتى تشمل زراعة 3500 شجرة على مراحل متتالية موزعة على المناطق التى تم اختيارها طبقا لجدول زمنى محدد ومن خلال متابعه فريق عمل التشجير بوزارة البيئة.

وتأتى المبادرة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين وزارتى البيئة الزراعة ومحافظة القليوبية ويشمل زراعة العديد من أنواع أشجار الزينة التى لها القدرة على امتصاص عوادم السيارات والتخفيف من ملوثات الهواء، ومن المقرر أن تستمر الأعمال حوالى شهر ونصف للانتهاء من زراعه جميع الاشجار

وتقوم وزارة البيئة بوضع برنامج سنوى يتم من خلاله تشجير أحد المدن الصناعية والأكثر تلوثا للحد من مستويات تلوث الهواء فى ضوء اختصاصات وزارة البيئة والتى تهدف إلى توفير الحق فى بيئة سليمة وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .

 


تلوث الهواء

تشجير شبرا الخيمة

مبادرة زراعة اشجار

زراعة الاشجار

البيئه

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