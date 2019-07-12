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الأطفال المولودون لأمهات بدينات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 57٪

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:00 م
الأطفال المولودون لأمهات بدينات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 57٪ الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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تشير دراسة جديدة إلى أن الأطفال المولودين لأمهات يعانون من السمنة المفرطة يزيد احتمال إصابتهم بالسرطان بنسبة 57٪.

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الباحثون الذين قاموا بتحليل أكثر من مليوني ولادة و 3000 حالة إصابة بالسرطان في ولاية بنسلفانيا ، أن الاضطرابات التي تحدث في مستويات الأنسولين في النقاط الحرجة في تطور الجنين قد تؤدي إلى تغيرات خطيرة في الخلايا تؤدي إلى المرض.

وقالوا إن العلاقة قوية للغاية بحيث يجب أن تردع أي امرأة حامل من الوجبات السريعة والسكر الزائد، مما قد يعرقل التحكم في الأنسولين.

وقالت الدكتورة "شينا ستاسي"، عالمة الأوبئة بجامعة بيتسبيرج: "في الوقت الحالي ، لا نعرف الكثير من عوامل الخطر التي يمكن تجنبها لسرطان الأطفال".وتابع الباحثون أن هذه الدراسة يجب أن تكون تمكينًا ومحفزًا لفقدان الوزن".

ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يولدون لأمهات يعانون من السمنة المفرطة - مع مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) فوق 40 - لديهم خطر أعلى بنسبة 57% من سرطان الدم قبل سن الخامسة.

وأضاف الباحثون أن هذا يقلل بشكل مطرد مع سقوط مؤشر كتلة الجسم للأم - وهذا يعني خفض البرجر والكعك والبطاطس أثناء الحمل قد ينقذ حياة الطفل.

 

 


الحمل

الاطفال والسرطان

السرطان

زيادة الوزن فى الحمل

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