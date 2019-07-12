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استمرار فعاليات مهرجان سان فيرمين بإسبانيا لليوم السادس على التوالى

الجمعة، 12 يوليه 2019 08:34 ص
استمرار فعاليات مهرجان سان فيرمين بإسبانيا لليوم السادس على التوالى مهرجان الثيران بإسبانيا
رويترز

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قال الصليب الأحمر أمس الخميس إن سبعة على الأقل من محبى الركض أمام الثيران أصيبوا، بينهم شخص جُرح فى ذراعه بقرن ثور، فى اليوم الخامس من مهرجان سان فيرمين الذى يستمر أسبوعا فى مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا.

مهرجان الثيران بإسبانيا (6)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

وفى كل صباح خلال المهرجان الذى بدأ قبل قرون، يصطف ما يربو على ألف شخص، يرتدى كثيرون منهم قمصانا بيضاء وأوشحة حمراء، على جانبى الطرق الضيقة فى الثامنة صباحا  للركض هربا من ستة ثيران، جرت تربيتها خصيصا، نحو حلبة مصارعة الثيران حيث تُقتل هذه الحيوانات فى وقت لاحق من اليوم.

ويمتد الطريق مسافة 875 مترا عبر شوارع بامبلونا التى تعود للعصور الوسطى، لكن معظم الراكضين لا يقطعون سوى ما يزيد قليلا عن 40 مترا قبل أن يتجاوزها القطيع المندفع.

وأمس الخميس، استخدمت ثيران جرت تربيتها فى مزرعة فيكتوريانو ديل ريو فى جوالاليكس خارج مدريد فى العدو الذى استمر لما يزيد قليلا عن دقيقتين.

مهرجان الثيران بإسبانيا (1)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (2)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (3)
مهرجان سان فيرمين بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (4)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (5)
جانب من مهرجان الثيران بإسبانيا

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (7)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (8)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (9)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (10)
مهرجان الثيران بإسبانيا 

 

مهرجان الثيران بإسبانيا (11)
مهرجان الثيران بإسبانيا
 

مهرجان الثيران

إسبانيا

مدريد

سان فيرمين

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