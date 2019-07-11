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13 دورة تدريبية للأطفال والشباب خلال الإجازة الصيفية بتربية فنية حلوان

الخميس، 11 يوليه 2019 03:02 م
13 دورة تدريبية للأطفال والشباب خلال الإجازة الصيفية بتربية فنية حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب ـ وائل ربيعى

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تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، 13 دورة تدريبية للأطفال والشباب والطلائع خلال الفترة من شهر يوليو إلى سبتمبر 2019.
 
وأشار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة إلى الدور الذي تقوم به كليه التربية الفنية والكليات الفنية بالجامعة فى نشر الوعى الفنى والذوق الجمالى الراقى، مؤكدا ضرورة  تفعيل دور الجامعة وكلية التربية الفنية  فى المشاركة المجتمعية.
 
وأكد نجم ل"اليوم السابع"، أن جامعة حلوان تسعى دائما إلى ترسيخ المبادئ وتنظيم الدورات التدريبية التى تساهم فى زيادة وعى الطلاب والشباب والطلائع لتحقيق الأهداف المنشودة لإعداد الشباب القادر على المساهمة فى تطوير المجتمع .
 
وتتضمن فعاليات الدورات التدريبية مجالات متعددة وتشمل موضوعات مختلفة منها، دورة  فنون الأطفال، التصميم الداخلى، بالاضافة الى دورة جرافيك التصميم الجرافيكي، دورة أشغال الجلود لتنمية المشروعات المنتجة، منتجات الحلى، تطبيقات نسجية، إلى جانب دورة فنون رسم ونحت وأشغال ذوى الاحتياجات الخاصة، دورة طبيعة صامتة، دورة نحت، تشكيل بالزجاج، دورة البطانات الطينية، ورسم على الاسطح الخزفية، دورة كيف ترسم الكاريكاتير.
 
 
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دورات تدريبية

تربية فنية

جامعة حلوان

انشطة جامعة حلوان بالاجازة الصيفية

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