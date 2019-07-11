12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان كفاية شائعات سيبوا الأسعار فى حالها، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، 12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. كفاية شائعات سيبوا الأسعار فى حالها.. الحكومة تنفى زيادة أسعار تذاكر القطارات أو السجائر المحلية بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ 12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. كفاية شائعات سيبوا الأسعار فى حالها.. الحكومة تنفى زيادة أسعار تذاكر القطارات أو السجائر المحلية بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود

ـ الجمهور بكثافة فى مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا.. الجماهير المصرية فى المدرجات.. هنشجعك يا مصر

ـ السيسى: المحكمة الدستورية تحافظ على الحقوق والحريات.. الرئيس يشهد أداء اليمين لسعيد مرعى رئيساً لـ «الدستورية العليا».. ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفى على جبالى

ـ البرلمان يوافق على 7 مشروعات قوانين.. أبرزها منح الجنسية والنقابات العمالية.. و «الجمعيات » يؤجل رفع دور الانعقاد

ـ مراجعة آخر 4 مواد بكنترولات الثانوية النجاح فى مدارس المتفوقين 95%.. رصد الدرجات إلكترونيا ويدوياً.. واعتماد النتيجة وإعلانها خلال أيام

ـ الشحرورة أحبت نصابا وحبيبة فوزى تزوجت السواق.. هوا المصايف.. غراميات نجوم الزمن الجميل فى المصيف

ـ نورة الكعبى وزيرة الثقافة الإماراتية لـ «اليوم السابع»: زيارة السيسى لأبو ظبى فتحت آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين