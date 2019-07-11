سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 07:33 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. غدا بـ"اليوم السابع"

الخميس، 11 يوليه 2019 07:26 م
12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. غدا بـ"اليوم السابع"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان كفاية شائعات سيبوا الأسعار فى حالها، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، 12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. كفاية شائعات سيبوا الأسعار فى حالها.. الحكومة تنفى زيادة أسعار تذاكر القطارات أو السجائر المحلية بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

 

ـ 12 شائعة فى 6 أيام تستهدف إرباك الأسواق.. كفاية شائعات سيبوا الأسعار فى حالها.. الحكومة تنفى زيادة أسعار تذاكر القطارات أو السجائر المحلية بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود

 

ـ الجمهور بكثافة فى مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا.. الجماهير المصرية فى المدرجات.. هنشجعك يا مصر

 

ـ السيسى: المحكمة الدستورية تحافظ على الحقوق والحريات.. الرئيس يشهد أداء اليمين لسعيد مرعى رئيساً لـ «الدستورية العليا».. ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حنفى على جبالى

 

ـ البرلمان يوافق على 7 مشروعات قوانين.. أبرزها منح الجنسية والنقابات العمالية.. و «الجمعيات » يؤجل رفع دور الانعقاد

 

ـ مراجعة آخر 4 مواد بكنترولات الثانوية النجاح فى مدارس المتفوقين 95%.. رصد الدرجات إلكترونيا ويدوياً.. واعتماد النتيجة وإعلانها خلال أيام

 

ـ الشحرورة أحبت نصابا وحبيبة فوزى تزوجت السواق.. هوا المصايف.. غراميات نجوم الزمن الجميل فى المصيف

 

ـ نورة الكعبى وزيرة الثقافة الإماراتية لـ «اليوم السابع»: زيارة السيسى لأبو ظبى فتحت آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


السيسي

القطارات

أسعار الوقود

وزيرة الثقافة الاماراتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة