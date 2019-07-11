وقف إمام مسجد بالنزهة عن العمل والتحقيق معه لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى

قررت وزارة الأوقاف، وقف الشيخ أحمد أحمد الشوربجي، إمام مسجد الفتح إدارة أوقاف النزهة، بمديرية أوقاف القاهرة، عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وتطلق الوزارة، حملة "معًا..لتحطيم.. وأنا مالى!"، ضد السلبية، لتوعية المجتمع بمخاطر السلبية، والتى تتضمن شرح بكافة أنواع العمل الاجتماعى، ووحدة الصف تجاه قضايا المجتمع .

وحول فعاليات الحملة، أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية القليوبية، عن خطة المديرية حيال حملة "معًا.. لتحطيم.. وأنا مالى!" لمحاربة السلبية وغرس روح الانتماء والإيجابية بين أفراد المجتمع.