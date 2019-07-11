سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 11:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

وزير السكك الحديدية الباكستاني يأمر بفتح تحقيق فى حادث تصادم قطارين

الخميس، 11 يوليه 2019 10:13 ص
وزير السكك الحديدية الباكستاني يأمر بفتح تحقيق فى حادث تصادم قطارين تصادم قطارات - أرشيفية
إسلام أباد أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب وزير السكك الحديدية الباكستاني رشيد أحمد، اليوم الخميس، عن حزنه وأسفه العميق إزاء الخسائر في الأرواح جراء اصطدام قطار ركاب بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب"، مشيرا إلى أن الحادث وقع نتيجة الإهمال.

وقال أحمد - في تصريح خاص لقناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنه أمر بفتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم المساعدات إلى عائلات القتلى والمصابين جراء الحادث.

وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم فيما أصيب 67 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب في وقت سابق اليوم بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب".

 

 


حادث قطار

باكستان

تصادم قطارات

مقتل مواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة