نيابة مركز قنا تصرح بدفن جثث 3 أطفال غرقوا أثناء اللهو بجوار ترعة بدندرة

قنا - وائل محمد

صرحت نيابة مركز قنا بدفن جثث 3 أطفال من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم غرقا فى إحدى الترع بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، أثناء قيامهم باللهو فى حفل زفاف بجوار الترعة، بعد أن أثبتت تحريات مباحث قنا عدم وجود شبهة جنائية.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من العميد سامح نسيم مدير الحماية المدنية يفيد غرق كلا محمد الحبارى محمود 4 سنوات وابن عمه عمر محمد محمود 3 سنوات، وأحمد عبد الرحيم جاد 3 سنوات فى ترعة يوسف بقرية دندره بمركز قنا أثناء لهوهم فى حفل زفاف بجوار الترعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية،وأمرت النيابة تحريات حول ملابسات الواقعة.