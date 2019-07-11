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نقيب الزبالين يطالب "نظاقة القاهرة" بصرف مستحقات المتعهدين

الخميس، 11 يوليه 2019 05:00 ص
نقيب الزبالين يطالب "نظاقة القاهرة" بصرف مستحقات المتعهدين شحاتة المقدس نقيب الزبالين
كتبت آية دعبس

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طالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة الكُبرى، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وهيئة نظافة القاهرة، بسرعة صرف مستحقات المتعهدين وجامعى القمامة بالحافظة، وذلك بعد توقفها منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح المقدس، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كافة المتعهدين المتعاقدين مع الهيئة، وتقدير4 جنيهات ونصف على الوحددة السكنية، بعد إنتهاء عقود الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن مستحقاتهم توقفت منذ شهر مايو الماضى.

وأكد نقيب الزبالين، على ضرورة صرف المستحقات، خاصة أن ذلك سيؤثر على سير العمل ونظافة المحافظة، لارتباطها بأجور العمال والسيارات، وغيرهم.

وكانت هيئة نظافة القاهرة، قد أجرت عقود مع المتعهدين والزبالين من أعضاء النقابة بعد إنتهاء عقود الشركات الأجنبية، المسئولة عن أحياء محافظة القاهرة، بداية من العام الجارى، وذلك تطبيقا لنظومة النظافة الجديدة، الجارى العمل عليها فى عددا من الحافظات.


نقيب الزبالين

هيئة نظافة القاهرة

منظومة النظافة

منظومة النظافة الجديدة

شحاتة المقدس نقيب الزبالين

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