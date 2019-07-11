مصدر أمنى : صاحب شركة سيارات متورط فى النصب على مهندس والاستيلاء على مليون جنيه

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن صاحب شركة السيارات المضبوط بكرداسة، لصدور أحكام قضائية ضده، متهم فى إحدى القضايا، بالاستيلاء على مليون جنيه، من مهندس اتصالات، مقابل توريد عدد من السيارات التى تصنعها شركته للمهندس، إلا أنه لم يفى بوعده.

وأضاف المصدر، أن المهندس حصل على حكم ضد المتهم بالحبس 6 أشهر، وتعويض 5 آلاف جنيه.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تفيد تردد "أحمد.س.م"، صاحب شركة لتصنيع السيارات، على مقر سكنه بكرداسة، حيث إنه صادر ضده عدة أحكام قضائية.

وبإعداد عدة أكمنة للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.