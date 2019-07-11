مسؤول رئاسى كورى جنوبى يزور واشنطن لمناقشة القيود التجارية اليابانية

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ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن مسؤولا رفيع المستوى من الرئاسة الكورية الجنوبية زار واشنطن، للاجتماع مع مسؤولين أمريكيين لمناقشة الأزمة التجارية القائمة بين سول وطوكيو.

وأفادت الوكالة بأن نائب رئيس مكتب الأمن الوطني الرئاسي كيم هيون-جونج، قام بزيارة غير معلنة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط تصاعد التوترات بين كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب فرض الأخيرة قيودًا على صادراتها إلى سول.

وقال كيم - في تصريحاته، التي أوردتها الوكالة الكورية الجنوبية - إن لديه العديد من القضايا لمناقشتها مع المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض والكونجرس.