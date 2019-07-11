للطلاب..10 معلومات عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مد فترة تقديم الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 15 يوليو 2019، اليوم السابع" يقدم فى 10خطوات أبرز المعلومات وطبيعة الدراسة فى هذه النوعية من المدارس.

1ـ المدارس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة تهدف إلي تكوين منظومة تعليمية متكاملة.

2ـ الدراسة فيها تواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.



3ـ تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.

4ـ تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.



5ـ يشترط للإلتحاق بها اجتياز المتقدم اختبارات فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات.

6ـ تعقد المقابلة الشخصية والكشف الطبى للطالب بالمدرسة المتقدم لها خلال شهرى يوليو وأغسطس.



7ـ تعتمد الدراسة على توفير مميزات لطلاب تلك المدارس مثل البيئة التعليمية المتميزة.

8ـ التدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي.



9ـ تخصيص منح دراسية للطلبة المتفوقين وفرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

10 ـ تقوم المدارس التكنولوجيا على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص وتعمل المدارس علي تطبيق الجانب النظري على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ومعتمدة دولية، والجانب العملي من خلال توفير تدريب عملى للطلاب بمصانع وشركات الشريك الصناعي.