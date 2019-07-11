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لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

الخميس، 11 يوليه 2019 01:18 ص
لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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شهدت  امتحانات الثانوية العامة، مجموعة من المخالفات، تم ارتكابها، وجار التحقيق فيها من قبل الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وسيتم إعلان تفاصيلها وقت إعلان النتيجة، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز تلك المخالفات والعقوبات المقررة لها.
 
1- التعدى على الملاحظين داخل اللجان.

2- تمزيق كراسات إجابة. 

3- إدعاء تبديل كراسة الامتحان.

4- غش جماعى طلاب متشابهة إجاباتهم. 

5- تصوير أسئلة امتحان وإرسالها لمواقع الغش الإلكترونى. 

6- كتابة عبارات غير دقيقة فى الإجابة أو خارجة عن سياق المطلوب.

7- غش باستخدام اى وسيلة سواء إلكترونية أو ورقية.

8- حيازة تليفون محمول مغلق ولم يستخدم فهذه مخالفة.

9 - العقوبات المقررة الحرمان عامين من الامتحان وهذه تطبق على حالات تصوير الامتحان والغش باستخدام تليفون محمول.

10- الحرمان عام من الامتحان وهذه فى حالات التعدى وتمزيق كراسة الإجابة وبعض الحالات الأخرى والغش الجماعى.


التربية والتعليم

الثانوية العامة

مخالفات امتحانات الثانوية العامة

التحقيق فى مخالفات الثانوية العامة

الغش الجماعى

اليوم السابع بلس

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