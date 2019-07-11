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كاريكاتير.. مليشيا الحوثى باليمن تحرق الأخضر واليابس براية إيران

الخميس، 11 يوليه 2019 03:16 م
كاريكاتير.. مليشيا الحوثى باليمن تحرق الأخضر واليابس براية إيران كاريكاتير
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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نشرت صحيفة الجزيرة السعودية كاريكاتير يظهر مليشيا الحوثى اليمنية المدعومة من إيران وهى تحرق ما حولها من الأخضر واليابس رافعة راية إيران فى المنطقة.

ويظهر الكاريكاتير السعودى، الحوثيين وهم يلوحون بعلامة النصر رغم نهايتها وتقول "يعيش اليمن" رغم أنها تتبنى أجندة سياسية إيرانية فى بلادها والمنطقة.

وقد أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في هجمات الحوثيين التي تدعمها إيران على الأراضي السعودية والتي اعتبرها تصعد من حدة الصراع وتعمق عدم الثقة.

 
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كاريكاتير

ايران

الحوثيين

اليمن

مليشا الحوثى

السعودية

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