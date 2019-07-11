فيديو.. السماء تمطر دولارات على إحدى الطرق بأمريكا.. اعرف التفاصيل

وكالات الأنباء

توقفت عشرات السيارات على إحدى الطرق السريعة في جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لجمع دولارت تناثرت فى الهواء، من سيارة فتح صاحبها الباب عن غير قصد ليأخذ الهواء مئات الدولار وتسقط على الطريق.

والمتحدث باسم الشرطة المحلية روبرت بارسون إن أولئك الذين تمكنوا من الحصول على المال سيضطرون إلى إعادته. ولم يتم الإبلاغ كيف سيتم البحث عن "المحظوظين"، الذين غادروا مكان الحادث، مع كميات كبيرة من المال.

ما زال حجم الأموال المتناثرة وعدد الشهود الذين جمعوهم مجهولاً، وفقًا لبارسون، فقد كان عدد كبير من الأوراق النقدية