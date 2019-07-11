ضبط 540 عبوة أغذية أطفال يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 540 عبوة أغذية أطفال"سناكس" و25 كيلو أغذية أطفال يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى داخل مصنع اغذية بدون ترخيص بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "حليم.ب.ف" 38 سنة صاحب مصنع أغذية أطفال بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا، وبحوزته 540عبوة اغذية اطفال"سناكس"، و25كيلو أغذية أطفال يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي، تحرر المحرر 735 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق.