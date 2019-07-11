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ضبط 53 بندقية وتنفيذ 77 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الخميس، 11 يوليه 2019 11:33 ص
ضبط 53 بندقية وتنفيذ 77 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة سلاح - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمطلوبين أمنيا فى كافة المحافظات.

ونجحت جهود الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة، فى ضبط "183 قطعة سلاح نارى بينها 53 بندقية، 178 قضية مخدرات،24551 مخالفة مرورية، 1624مخالفة مرافق، وتنفيذ 77046 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


سلاح

بنادق اليه

الامن العام

جهود الامن العام

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