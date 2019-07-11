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ضبط 1600 مخالفة مرورية و8723 متهم بالقليوبية وأسوان خلال 24 ساعة

الخميس، 11 يوليه 2019 01:26 م
ضبط 1600 مخالفة مرورية و8723 متهم بالقليوبية وأسوان خلال 24 ساعة حملات مرورية - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وذلك من خلال مواصلة العمل بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من أجل زيادة الحملات الأمنية والانضباطية المكبرة بشكل يومى.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط  8 قطع سلاح نارى ، 18 قضية إتجار بالمواد المخدرة ، 114 مخالفة مرافق ، 32 قضية تموينية ، 1016 مخالفة مرورية ، تنفيذ 8015 حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة الماضية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط 3 قطع سلاح نارى، 5 قضايا إتجار بالمواد المخدرة، 25 قضية تموينية متنوعة، 591 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 708 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة الماضية.  

 

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تنفيذ احكام

قضايا المخدرات

مخالفات مرورية

سلاح نارى

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