ضبط قضايا عملة بقيمة 400 ألف دولار وميلونى ريال سعودى و3 مليون مصرى

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بجنوب سيناء والشرقية بحجم تعاملات بلغت "400 ألف دولار أمريكى، ثلاثة ملايين جنيه مصرى ، اثنين مليون ريال سعودى".

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء، سبق إتهامه فى قضية "ضرب" بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى أربعمائة ألف دولار أمريكى- ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاءه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى اثنين مليون ريال سعودى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.