سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 12:46 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

ضبط قضايا عملة بقيمة 400 ألف دولار وميلونى ريال سعودى و3 مليون مصرى

الخميس، 11 يوليه 2019 11:16 ص
ضبط قضايا عملة بقيمة 400 ألف دولار وميلونى ريال سعودى و3 مليون مصرى المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بجنوب سيناء والشرقية بحجم تعاملات بلغت "400 ألف دولار أمريكى، ثلاثة ملايين جنيه مصرى ، اثنين مليون ريال سعودى".

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة نوبيع بمحافظة جنوب سيناء، سبق إتهامه فى قضية "ضرب" بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة، والقيام باستبدالها من البنوك محققاً نسبة مكاسب من فرق سعر، فضلاً عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لإستقبال الإيداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الإتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاته خلال  أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى أربعمائة  ألف دولار أمريكى- ثلاثة ملايين جنيه مصرى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاءه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة.

كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى واستبداله من البنوك مقابل عمولة يتحصل عليها، وذلك من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودى" من المواطنين بقريته والقرى المجاورة بسعر أقل من السعر الرسمى عقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى اثنين مليون ريال سعودى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 


نقد اجنبي

جرائم النقد الاجنبي

اموال عامة

الاتجار بالعملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تأخر إقلاع رحلتين دولتين بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

الخميس، 11 يوليه 2019 10:41 ص

أعمال الترميم تسكت جرس "بيج بن" فى ذكرى مرور 160 عاما على قرعه

الخميس، 11 يوليه 2019 10:18 ص

رئيس الوزراء يتابع اليوم خطة تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز

الخميس، 11 يوليه 2019 10:11 ص

القبض على صاحب شركة وعامل قبل ترويجهما 25 تذكرة هيروين بالشيخ زايد

الخميس، 11 يوليه 2019 09:45 ص

متفجرات ونار وقطع طريق.. عملية فاشلة لسرقة شاحنة نقل أموال فى فرنسا

الخميس، 11 يوليه 2019 09:00 ص

تعرف على أكبر سفينة فى العالم تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية

الخميس، 11 يوليه 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة