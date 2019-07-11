ضبط شخصين استوليا على أموال الشباب بزعم توفير فرص عمل بالخارج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصين بالغربية وسوهاج لنصبهما على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من شقيقين، مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بقيام أحد الاشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ ( 100,000) جنيه، مقابل تسفيرهما للعمل بإحدى الدول العربية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكيين.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة البلاغ وقيام المشكو فى حقه (سبق إتهامه فى قضية "شيك")، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك متخذاً من مقر شركته الكائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، بالإستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الشركة غير مرخصة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الغربية تم ضبطه بمقر الشركة وبتفتيشها تم ضبط (83) سمة دخول لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة، وعدد من صور حوالات بريدية وبنكية بأسماء المتعاملين معه وصور حوالات استلام نقدية من إحدى شركات الشحن بإجمالى مبلغ (12,823) جنيه، ودفترين يومية بأسماء المتعاملين معه.

وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد عقب تقنين الإجراءات من ضبط (مراجع حسابات، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة، بسوهاج) سبق إتهامه فى قضية "ضرب" لنصبه على أحد المواطنين والإستيلاء منه على مبلغ (25,000) جنيه كمقدم لمبلغ (50,000) جنيه مقابل تسفير نجله للعمل بإحدى الدول العربية وتدبير فرصة عمل له بها، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وتعهدا برد المبالغ المستولى عليها، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.