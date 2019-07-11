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صور.. إحباط تهريب أقراص مخدرة داخل مخزن سرى بأثاث خشبى بدمياط

الخميس، 11 يوليه 2019 03:07 م
صور.. إحباط تهريب أقراص مخدرة داخل مخزن سرى بأثاث خشبى بدمياط المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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أحبطت أجهزة الأمن، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة إلى إحدى الدول العربية، تم إخفائها بمخازن سرية داخل أثاثات خشبية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إعتزام اثنين من العناصر الإجرامية تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر إلى إحدى الدول العربية وإخفائها بمخازن سرية معدة خصيصاً للتهريب داخل تجاويف سرية بأثاثات خشبية "غرفة نوم" تمهيداً لتصديرها إلى تلك الدولة عبر إحدى شركات الشحن بمدينة دمياط، دون علم صاحب الشركة أو أى من العاملين بها، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما صاحب ومدير شركة إستيراد وتصدير مقيم بمحافظة الجيزة، سبق إتهامه فى قضيتى "تبديد"، ونجار مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، سبق إتهامه فى 4 قضايا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط، تم ضبط الشحنة بمقر شركة الشحن بدائرة مركز شرطة دمياط، كما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط عدد (6500) قرص مخدر لعقار "الترامادول".

ومن خلال تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمَين وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبطهما، أثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (3 قرص مخدر لعقار "الترامادول"- طبنجة عيار 9 مم و40 طلقة لذات العيار - 15,120جنيه - 3 هواتف محمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة القضية.

 

 


اقراص مخدرة

تهريب اقراص مخدرة

تهريب مخدرات

احباط تهريب مخدرات

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