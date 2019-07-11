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صرف 50% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

الخميس، 11 يوليه 2019 11:22 ص
صرف 50% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن صرف سلع تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 50% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش للرغيف.


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مقررات شهر يوليو

اصحاب بطاقات التموين

السلع التموينية

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