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سفير اليمن يطالب البعثة الدولية للهجرة بتخفيف معاناة النازحين

الخميس، 11 يوليه 2019 05:07 م
سفير اليمن يطالب البعثة الدولية للهجرة بتخفيف معاناة النازحين السفير مارم ورئيس البعثة الدولية للهجرة
إيمان حنا

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طالب سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، البعثة الدولية بالإسهام في تخفيف معاناة النازحين وتقديم المساعدات والمعونات التي يحتاجها النازح اليمنى بالقاهرة، خاصة فى مجال الدراسة والرسوم الدراسية و طباعة الكتاب المدرسي.وكذلك تقديم المساعدة  في الجانب الصحي للنازحين، جاء ذلك خلال لقاء السفير مارم مع رئيس البعثة الأممية للهجرة "السيد لوران دي بوك " فى مقر المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الامم المتحدة .

ناقش المسئولان خلال اللقاء اوضاع الجالية اليمنية النازحة الي مصر والظروف الصعبة التي تعانيها بسبب هروبهم من الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية ، وعبر السفير عن تقديره لما تقدمه مصر من تسهيلات وتعاون للجالية اليمنية النازحة مشيرا الى ان اليمن حكومة وشعبا يثمنون الموقف الاخوي المصري العظيم ، واكد رئيس البعثة الدولية لوران دي بوك استعداد المنظمة في تقديم الكثير من الخدمات وحل بعض  مشاكل اليمنين النازحين في القاهرة  بمختلف فئاتهم.

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جانب من اللقاء

 

واتفق الجانبان على عقد اجتماع يضم مختلف فئات النازحين اليمنيين في مقر البعثة الدولية، لمناقشة اهم الاحتياجات وسبل جدولتها ووضع خطة لتنفيذها ، وثمن مارم جهود المنظمة الدولية للهجرة تجاه اليمن وما تبديه من استعداد للتعاون في حل مشاكل النازحين اليمنيين في القاهرة.


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النازحين

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