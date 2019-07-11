سفير اليمن يطالب البعثة الدولية للهجرة بتخفيف معاناة النازحين

إيمان حنا

طالب سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم، البعثة الدولية بالإسهام في تخفيف معاناة النازحين وتقديم المساعدات والمعونات التي يحتاجها النازح اليمنى بالقاهرة، خاصة فى مجال الدراسة والرسوم الدراسية و طباعة الكتاب المدرسي.وكذلك تقديم المساعدة في الجانب الصحي للنازحين، جاء ذلك خلال لقاء السفير مارم مع رئيس البعثة الأممية للهجرة "السيد لوران دي بوك " فى مقر المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الامم المتحدة .

ناقش المسئولان خلال اللقاء اوضاع الجالية اليمنية النازحة الي مصر والظروف الصعبة التي تعانيها بسبب هروبهم من الحرب التي اشعلتها المليشيات الحوثية ، وعبر السفير عن تقديره لما تقدمه مصر من تسهيلات وتعاون للجالية اليمنية النازحة مشيرا الى ان اليمن حكومة وشعبا يثمنون الموقف الاخوي المصري العظيم ، واكد رئيس البعثة الدولية لوران دي بوك استعداد المنظمة في تقديم الكثير من الخدمات وحل بعض مشاكل اليمنين النازحين في القاهرة بمختلف فئاتهم.



جانب من اللقاء

واتفق الجانبان على عقد اجتماع يضم مختلف فئات النازحين اليمنيين في مقر البعثة الدولية، لمناقشة اهم الاحتياجات وسبل جدولتها ووضع خطة لتنفيذها ، وثمن مارم جهود المنظمة الدولية للهجرة تجاه اليمن وما تبديه من استعداد للتعاون في حل مشاكل النازحين اليمنيين في القاهرة.