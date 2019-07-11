دعوات تطالب وزيرا فرنسيا بالاستقالة بسبب مآدب عشاء "باذخة"

كتب وكالات

وجهت نداءات إلى وزير النقل البيئى فرانسوا دو روجى، الخميس، لتقديم استقالته بعد الكشف عن تنظيمه "مآدب عشاء خاصة باذخة"، عندما كان رئيساً للجمعية الوطنية، بحسب "سكاى نيوز".

وكشف موقع "ميديابار" الاستقصائي، أنه أحصى بين أكتوبر 2017 ويونيو 2018، حوالى 10 مآدب عشاء، شغّلت فى كل مرة موظفى رئاسة الجمعية، مرفقا المعلومات بصور وشهادات ووثائق.

ودافع دو روجي، العضو السابق فى حزب البيئة، عن نفسه موضحا أن "مآدب العشاء غير الرسمية" كانت جزءا من مهامه ونفى إقامة "أية سهرة باذخة".

ولم تُقنع الحجج التى قدّمها دو روجى الحزب الذى كان ينتمى إليه إذ طالب المتحدث باسم حزب "البيئة- الخضر" الخميس باستقالته من الحكومة.

واعتبر جوليان بايو فى حديث إذاعى "وجدت هذه التفسيرات فاضحة"، مشيرا إلى أن الشهادتين اللتين نقلهما موقع "ميديابار" عن زوجة دو روجى وكاتب المقالات جان ميشال اباتى تؤكدان أن مآدب العشاء هذه "ليست مهنية".

وطالبت النائبة ديلفين باتو، زعيمة حركة "جينيراسيون إيكولوجي" السياسية البيئية، أيضا باستقالة الوزير، وقالت لوكالة "فرانس برس": "هذا يبدو لى غير مقبول أخلاقيا. استقالته تفرض نفسها لأن هذه أموال عامة. الأموال العامة ليست من أجل تنظيم مآدب عشاء باذخة".

وأعرب النائب عن حزب الجمهوريين (يمين) جوليان أوبير عن غضبه الشديد وطالب بـ"الشفافية فى النفقات المهنية"، والأربعاء أكدت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن الوزير لا يزال يحظى بثقة الرئيس ماكرون وبالحكومة.