دراسة حديثة تحذر: كوب من الشاى المحتوى على السكر أسوأ من علبة الكولا

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، عن دراسة كبيرة جديدة أكدت فيها أن تناول مشروب واحد فقط من عصير الفاكهة، أو الشاي المحتوى على السكر يومياً، يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.



المشروبات المحلاة تسبب السرطان

وقالت الدراسة، إن تناول 100 ملى من المشروبات الغازية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام بنسبة 19 % ،موضحة أنه تم تتبع أكثر من 100 ألف شخص من النظام الغذائي، والصحة على مدى 5 سنوات.

وأوضح الأطباء، إنه يجب أن يكون بمثابة تحذير للحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومع ذلك، أشار خبراء التغذية إلى أن المشروبات السكرية جيدة كجزء من نظام غذائي متوازن.

وقالت دراسة كبيرة، أن كوبًا واحدًا فقط من عصير الفاكهة، أو الشاي المحتوى على السكر يوميًا يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان.

حذر الخبراء الليلة الماضية من أن الناس "ينخدعون" في التفكير بأن عصير الفاكهة "الطبيعي" صحي، رغم أنه معبأ بالسكر ،وجد الباحثون أن كل 100 ملى من عصير الفواكه النقي المستهلكة يوميًا سواء كان عصيرًا طازجًا أو يباع في زجاجة" معبأ"، يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان بنسبة 12%،

كما أن شرب نفس الحجم من المشروبات الغازية المحلاة، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 19%، حتى كوب من الشاي مع ملعقتين من السكر غير صحي أكثر من علبة الكولا.



المشروبات الغازية تحتوى على نسبة كبيرة من السكر

يساور مسؤلو الصحة قلق متزايد بشأن استهلاك السكر في بريطانيا، وخاصة بين الأطفال ،حيث أن تناول السكر هو ما يقرب من 3 أضعاف الحدود الموصى بها للأشخاص من جميع الأعمار، وفقا لأرقام الصحة العامة في إنجلترا.

تعد المشروبات الغازية أكبر مصدر للسكر في النظام الغذائي للأطفال والمراهقين، حيث توفر 33 % من تناول السكر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا، وهو ما يعترف الوزراء بأنه من بين أعلى المستويات في أوروبا ، ويشمل ذلك عصير الفاكهة، الذي يشكل 10 % من تناول السكر لهذه الفئة العمرية.

وقال الباحثون من جامعة السوربون في باريس والوكالة الفرنسية للصحة العامة، إن السياسات القوية لخفض تناول المشروبات الحلوة يمكن أن تخفض معدلات الإصابة بالسرطان.

وقال الخبراء بالمجلة الطبية البريطانية: "تدعم هذه البيانات أهمية التوصيات الغذائية الحالية، للحد من استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير الفواكه بنسبة 100%، وكذلك الإجراءات السياسية، مثل فرض الضرائب، والقيود التسويقية المستهدفة، للمشروبات السكرية، التي قد تساهم في الحد من حالات الإصابة بالسرطان.



تحذيرات من الشاى المحلى والعصائر

وأضافوا:"من الملاحظ أنه على الرغم من صورتهم الصحية والطبيعية بشكل عام في عموم السكان، تحتوي عصائر الفاكهة على 100 % عمومًا على مستويات عالية من السكر البسيط، 10.3 جم فى الــ 100 ملى في هذه الدراسة، وهي أعلى أحيانًا من الصودا العادية.

تتبع الفريق 101257 شخصًا كانوا في عمر 42 عامًا في المتوسط في بداية الدراسة، وتم متابعتهم لمدة 5 سنوات في المتوسط ، تم تقييم تناولهم لأكثر من 3000 عنصر مختلف من الطعام والشراب في بداية الدراسة، وكل ستة أشهر ، مع استكمال كل شخص على الأقل استبيانين غذائيين على مدار 24 ساعة.

انتقد الخبراء الليلة الماضية تسويق عصير الفاكهة في جميع أنحاء العالم باعتباره منتجًا "صحيًا"، محذرين من أن المشروبات مليئة بالسكر، سواء تمت إضافتها بشكل مصطنع أم لا.

وقال البروفيسور نيكولاي بتروفسكي، من جامعة فليندرز في أستراليا: "لا يزال السكان مخدوعين في الاعتقاد بأن" الطبيعي "يعادل تلقائيًا" صحة "،وهذا ليس هو الحال ببساطة.



المشروبات السكرية

يمكن أن تكون مشروبات الفواكه الطبيعية الغنية بالسكر، والتي تزدهر في جميع أنحاء العالم ويتم تسويقها كخيار "صحي"، بواسطة شركات العصير والعصائر، بنفس السوء إن لم تكن أسوأ من المشروبات الغازية التي تحاول استبدالها، كما في كثير من الحالات يمكن أن يحتوي على إجمالي محتوى السكر أعلى.

تعتبر السمنة سببًا معروفًا لــ13 نوعًا مختلفًا من السرطان، ولكن وجدت الدراسة الجديدة أن الأشخاص النحيفين يتعرضون لخطر متزايد إذا شربوا المشروبات السكرية أو عصير الفاكهة.

وقال الفريق إن زيادة الوزن "قد لا تكون الدافع الوحيد للعلاقة بين المشروبات السكرية وخطر الإصابة بالسرطان".

وأشاروا إلى أبحاث أخرى أكدت أن المشروبات السكرية تعزز الدهون في الجسم حول البطن، حتى لو كان الشخص يتمتع بوزن صحي، والذي بدوره يعزز نمو الأورام.

وأضافوا إن التفسيرات الأخرى للعلاقة بين المشروبات السكرية والسرطان، يمكن أن تكون نسبة السكر في الدم المرتفعة من المشروبات السكرية.

ورحب الدكتور جراهام ويلر، كبير الإحصائيين في مركز أبحاث السرطان في بريطانيا بالدراسة، لكنه شدد على أن قلة قليلة من الناس قد يصابون بالسرطان، نتيجة شرب المنتجات الحلوة.



كوب من الشاى

وأوضح : "تم متابعة المشاركين في المتوسط لمدة 5 سنوات، ووجدوا أن 22 مشاركًا لكل 1000 أصيبوا ببعض أشكال السرطان، وهذا يعني أنه إذا زاد عدد المشاركين الشبيهين الذين تناولوا مشروبات سكرية يومياً بمقدار 100 ملى، فإننا نتوقع أن يرتفع عدد حالات السرطان من 22 إلى 26 لكل 1000 شخص على مدار فترة 5 سنوات.

وقالت سوزانا براون من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان: "نوصي بعدم تناول المشروبات السكرية لتقليل مخاطر زيادة الوزن، وبالتالي الإصابة بالسرطان، "بدلاً من ذلك ، اعتمد على الماء لإرواء عطشك."

وأضاف التقرير، أنه تم تقديم ضريبة المشروبات الغازية الحكومية في إبريل 2018، مما رفع سعر المشروبات الغازية مع إضافة السكر.

من المتوقع أن يمتد هذا المخطط ليشمل اللبن في المستقبل القريب، لكن يعتقد أنه لا توجد خطط لتشمل عصير الفاكهة، والذي يتضمن "سكريات طبيعية".

في عام 2017، قال وزير الصحة نيكولا بلاكوود، المسئول عن فرض ضريبة السكر، إن استهلاك الأطفال البريطانيين من الأطعمة السكرية والمشروبات الغازية كان من بين أعلى المعدلات في أوروبا.

وأوضح الدكتور أليسون تيدستون، كبير خبراء التغذية في الصحة العامة فى بريطانيا ،الليلة الماضية: "تناول المشروبات بانتظام يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يسهم في تسوس الأسنان وزيادة الوزن ،"كما أن زيادة الوزن يمكن أن تسبب اعتلالًا خطيرًا في الصحة، بما في ذلك بعض أنواع السرطان".