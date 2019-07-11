خط طيران جديد من القاهرة إلى الكاميرون

كتبت رحاب نبيل

تشغيل 3 رحلات أسبوعيًا من القاهرة إلى مدينة دوالا بالكاميرون اعتبارًا من 21 يوليو الجارى، وذلك استكمالا للخطة الطموحة التى تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها فى القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية فى القارة، حيث أضافت مصر للطيران خلال الأشهر القليلة الماضية رحلات إلى كل من كيجالى برواندا وأبيدجان بساحل العاج.

أكد الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة حريصة على تنفيذ خطتها لتعزيز تواجدها فى القارة الأفريقية تحت مظلة وزارة الطيران المدنى المصرى، وقد قررت الشركة تشغيل الرحلات من دوالا بما يتوافق مع شبكة مصر للطيران بأوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى لتوفير العديد من خيارات السفر إلى العملاء الراغبين فى السفر من وإلى دوالا والتى تُعد العاصمة الاقتصادية لدولة الكاميرون.