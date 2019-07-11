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حالة الطقس اليوم الخميس 11/7/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 11 يوليه 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 11/7/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع البخراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ إرتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً بوجه عام، وحاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس أكثر حرارة من المعتاد لاسيما فوق الجبال بالنسبة لساعات الليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

تتواصل الموجة الحارة المتوسطة القوة مع إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويسود جو حار ورطب في معظم المناطق، كما تكون الأجواء دافئة وغير لطيفة في ساعات المساء والليل نتيجة الحرارة العالية نسبياً والتي تتزامن مع ارتفاع الرطوبة النسبية. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.


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