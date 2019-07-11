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ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والملف الإيرانى

الخميس، 11 يوليه 2019 06:41 م
ترامب ونتنياهو يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية والملف الإيرانى ترامب ونتنياهو
رويترز

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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، هاتفيا، التطورات الإقليمية والملف الإيراني، وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتيناهو، فى بيان اليوم الخميس "تحدث رئيس الوزراء نتنياهو هاتفيا مع الرئيس الأمريكى ترامب وبحث معه التطورات الإقليمية وقضايا إقليمية مختلفة وعلى رأسها الملف الإيراني".

 

وأضاف أن "رئيس الوزراء نتنياهو أعرب عن تقديره لاعتزام الرئيس ترامب تشديد العقوبات التى تفرض على إيران".

 

وتصاعد التوتر فى العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران فى حين ردت إيران باستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم.


ترامب

نتنياهو

إيران

أمريكا

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