تجديد حبس متهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه بزعم توظيفها فى تجارة اللحوم

جدد قاضي المعارضات حبس شخصين 15 يوما احتياطيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية .

وكشفت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهما صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية، وآخر صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات، تلقى مبالغ مالية منهم بلغت 2.5مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا ، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التى تحصلا عليها منهم.