النيابة تصرح بدفن جثتى شابين لقيا مصرعهما فى الظاهر

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الظاهر بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث سير ، وكلفت المباحث الجناءية بسرعة اجراء التحريات اللازمة.

وكشفت تحقيقات النيابة ان السرعة الزائدة لسائق سيارة نقل وراء حادث التصادم بمنطقة الظاهر، بعدما اختلت عجلة القيادة في يده، ثم اصطدمت بدراجة نارية مما أسفر عن مصرع شخصين دهسا أسفل عجلات السيارة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين بمنطقة الظاهر، وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل "تريلا" بدراجة نارية يستقلها شابان ولقيا مصرعهما على الفور وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.