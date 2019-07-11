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القبض على 4 أشخاص هاربين من قرار ضبطهم وإحضارهم بقضايا سرقة بالقليوبية

الخميس، 11 يوليه 2019 10:58 ص
القبض على 4 أشخاص هاربين من قرار ضبطهم وإحضارهم بقضايا سرقة بالقليوبية سجن - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 أشخاص هاربين من قرار ضبطهم وإحضارهم بقضايا متنوعة، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية، بشن حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ قرارات ضبط وإحضار، وتم ضبط كل من "ا.م" 18 سنة عاطل ومقيم بهتيم، و"ه.م" 21 سنة ربة منزل ومقيمة ذات العنوان دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، المطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضايا الآتية:- القضية رقم 18192 لسنة 2019 م جنح قسم ثان شبرا الخيمة  سرقة، والقضية رقم 21145 لسنة 2019 م جنح قسم ثان شبرا الخيمة – سرقة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 83 أحوال القسم.

كما تم ضبط "ع.ص" 18 سنة، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 11128 لسنة 2019 م جنح قسم ثان شبرا الخيمة، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 90 أحوال القسم .

و"ا.ع" 21 سنة،عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 12467 لسنة 2019 م جنح مركز شبين القناطر – سرقة توك توك بالإكراه  وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 6 أحوال المركز.


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