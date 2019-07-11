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الخارجية الباكستانية: خان يزور أمريكا فى 21 يوليو الجارى

الخميس، 11 يوليه 2019 04:19 م
الخارجية الباكستانية: خان يزور أمريكا فى 21 يوليو الجارى رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

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 أكدت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سيقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو الجاري.
 
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - إن زيارة عمران خان إلى أمريكا ستكون الأولى منذ توليه منصب رئاسة وزراء باكستان.. موضحة أن رئيس الوزراء سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 22 يوليو الجاري.
 
وأشار البيان إلى أن عمران خان ودونالد ترامب سيناقشان كافة جوانب العلاقات الثنائية الأمريكية – الباكستانية، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية، كما سيلتقي خان خلال تواجده في واشنطن بأعضاء الكونجرس الأمريكي ورجال الأعمال الأمريكيين وكذلك الباكستانيين المقيمين في أمريكا.
 
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأربعاء - في بيان على موقعه الرسمي - أن ترامب سيستقبل خان يوم 22 يوليو الجاري.

وزارة الخارجية الباكستانية

أمريكا

عمران خان

الكونجرس الأمريكي

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