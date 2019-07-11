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الجنايات تنتظر ربة منزل لمحاكمتها بتهمة الاتجار فى الهيروين بدار السلام

الخميس، 11 يوليه 2019 01:00 ص
الجنايات تنتظر ربة منزل لمحاكمتها بتهمة الاتجار فى الهيروين بدار السلام هيروين - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة دار السلام، بإحالة ربة منزل إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى مخدر"الهيروين".

كانت  البداية بتلقى قسم  شرطة دار السلام، معلومات  تفيد باتجار ربة منزل، 41 سنة، فى المخدرات، وتتخذ من مسكنها  مكانا لبيع "الهيروين" لمدمنين.

 

أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات وإلقاء القبض على المتهمة،أثناء تواجدها بمحل سكنها وبحوزتها 80 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول واقتادتها القوة إلى ديوان القسم.

بمواجهتها، اعترفت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

 


دار السلام

نيابة دار السلام

ضبط ربة منزل تتاجر فى المخدرات بدار السلام

المخدرات فى دار السلام

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