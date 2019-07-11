التضامن: تنفيذ معسكرات ودورات تدريبية للشباب ضمن خطة صيف 2019

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن انطلاق فعاليات المعسكر الصيفى لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية غدا الجمعة والتى تنظمها الادارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خلال الفترة الصيفية لعام 2019 بمدينة مرسى مطروح تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى.

وتتضمن خطة أنشطة الإدارة هذا العام تنفيذ معسكرين بإجمالى عدد مائة شاب من الفئة العمرية من 18 الى 25 سنة من 12 محافظة وهم الوادى الجديد ومطروح والإسكندرية وقنا والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبنى سويف والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء وسينفذ المعسكر الأول خلال الفترة من 12 الى 18 يوليو والمعسكر الثانى خلال الفترة من 18 الى 24 يوليو 2019 .

وتتضمن البرامج أيضا ورشة عمل تدريبية بقيادة مدربين متخصصين فى تصنيع الجلود والأركيت من الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحاضرات حول كيفية الحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة وتسويق للمنتجات.

كما تتضمن مجموعة من الأنشطة والفاعليات التى تساهم فى خدمة المجتمع بما يعزز روح العمل الجماعى والمسئولية الاجتماعية لدى المشاركين بالتعاون مع المؤسسات الخدمية فى محافظة مطروح والتى سينفذ بها المعسكرين بالإضافة الى زيارة بعض مؤسسات الرعاية بالمحافظة التابعة لوزارة التضامن ومعرض لعرض منتجات الشباب.

وتهدف المعسكرات التى تنفذها الوزارة إلى تنمية مجموعة من المهارات الحياتية لدى المشاركين كالتواصل والعمل الجماعى واتخاذ القرار وتنمية الشعور بالانتماء للفريق وتتميز بالبرامج والأنشطة النوعية والتى تلامس احتياجات وميول الشباب فى المجالات الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية الى جانب التدريب من خلال ورش العمل التخصصية والمحاضرات والجلسات الحوارية.

واستضافة شخصيات شبابية وتنظيم زيارات للمعالم السياحية والحضارية والاقتصادية التى تزخر بها المحافظات المضيفة كما تتضمن المعسكرات أنشطة وأعمال تطوعية تخدم المجتمع بغرض تعزيز قيم العمل التطوعى لدى الشباب وتنمية روح المسئولية المجتمعية لديهم من خلال كيفية إدارة الأزمة والعمل التطوعى وتعزيز قيم الريادة والإبداع وإرساء قواعد الحوار مع الشباب.

كما تشهد الإدارة العامة للأندية الاجتماعية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة البرامج التدريبية للشباب أعضاء الأندية الاجتماعية والثقافية بتدريب 40 شاب وفتاه فى مجال صيانة الكمبيوتر والمحمول والتى ستنظمها الادارة بالتنسيق مع منظمة بلان إنترناشيونال وذلك فى محافظتى الجيزة والقليوبية.

وتخدم الأندية الاجتماعية والثقافية الفئة العمرية من 15-35 سنة ويبلغ عدد الأندية الاجتماعية 408 نادى على مستوى محافظات الجمهورية وهى تعد أحد اليات عمل الوزارة مع فئة الشباب من منظور تمكينى بتقديم العديد من البرامج حيث تقوم الأندية بتنظيم المعسكرات والرحلات لمختلف محافظات الجمهورية وذلك لنشر الوعى والانتماء بين الشباب.