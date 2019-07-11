التحقيقات تكشف تفاصيل سرقة وبيع السيارات السوزوكى فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

كشف تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل بيع المتهمين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات السوزوكى فى العياط، واقتسام متحصلات البيع فيما بينهم.

تبين من خلال التحقيقات، أن نشاط المتهمين ارتكز فى مناطق مصر الجديدة، ومدينة نصر، والمرج، ومدينة 6 أكتوبر، وأنهم يتولون التصرف فى تلك السيارات بالبيع فى مركز العياط، بجنوب الجيزة (محل إقامتهم)، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 10إلى 15ألف جنيه.

وكان قاضى المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، جدد حبس عناصر التشكيل العصابي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.