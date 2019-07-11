"البيئة" تنظم ورشة العمل لعرض التقرير الوطنى السادس للتنوع البيولوجى

كتبت آية دعبس

نظمت وزارة البيئة ورشة العمل الوطنية الختامية لعرض التقرير الوطنى السادس للتنوع البيولوجى، والذى يتضمن الجهود الوطنية المبذولة لصون التنوع البيولوجى، وذلك فى إطار استكمال إجراءات إعداد التقرير الوطنى السادس للتنوع البيولوجى والمقدم لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى (CBD) وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP).

ويأتى إعداد التقرير فى إطار التزام جمهورية مصر العربية بتنفيذ المادة 26 من اتفاقية التنوع البيولوجى (CBD)، حيث يعتبر التقرير السادس الذى تقدمه مصر للاتفاقية ذو أهمية خاصة باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى للاتفاقية حتى عام 2020، ويشمل التقرير تقييما فعليا للتقدم الذى تم تحقيقه فى تطبيق الاستراتيجية العالمية لصون التنوع البيولوجى (2011-2020)، والتقليل من أسباب فقد التنوع البيولوجى على مستوى العالم.

واستهدفت الورشة تحقيق العديد من النقاط الهامة حيث تم خلالها عرض النسخة النهائية من التقرير الوطنى السادس للتنوع البيولوجى (6NR)، والتعرف على جهود ومراحل إعداد التقرير الوطنى السادس، إضافة إلى ربط التنوع البيولوجى بأهداف التنمية المستدامة والقضايا والاتفاقيات ذات الصلة، كما تم خلال الورشة التركيز على أهمية التخطيط المكانى للثروات والمحميات الطبيعية والاستفادة من الأدوات الحديثة (الخرائط والبيانات الرقمية) فى التعرف على البيئات الهامة للتنوع البيولوجى.

شارك فى ورشة العمل الختامية كافة الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلى العديد من الجهات البحثية والعلمية والجامعات وممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص فضلا عن ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وأعضاء لجنة تسيير التقرير الوطنى السادس بالإضافة الى العديد من الخبراء ذات الصلة بالتنوع البيولوجى بمصر.