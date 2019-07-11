إصابة شخص بعد سقوطه من القطار بمزلقات نجع سبع بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أصيب شخص بكدمات وسحجات وكسور بعد أن سقط من القطار، وذلك بمزلقان نجع سبع بدائرة مركز شرطة أسيوط، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى.



كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث قسم شرطة أسيوط يفيد سقوط شخص من القطار بمزلقان نجع سبع بدائرة المركز، وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين إصابة شاب مجهول الاسم والهوية تم تقدير عمره 24 سنة، بكسور وكدمات وسحجات، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.